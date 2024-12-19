Глава Антикора Казахстана встретился с послом России

17 декабря 2024 года председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали провел двустороннюю встречу с послом Российской Федерации в Казахстане Алексеем Бородавкиным, сообщает Zakon.kz.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере противодействия коррупции.

По информации Антикора, особое внимание было уделено перспективам дальнейшего совершенствования мер по превенции коррупции, борьбе с транснациональными коррупционными схемами и повышению эффективности уголовного преследования.

Также были затронуты вопросы обмена опытом и реализации совместных инициатив в рамках двусторонних отношений.

"Асхат Жумагали подчеркнул значимость дальнейшего взаимодействия с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, осуществляющей функции противодействия коррупции, в рамках Межгосударственного совета стран СНГ. Данный институт предоставляет широкие возможности для совместного решения актуальных вызовов и укрепления межрегионального сотрудничества", – отметили в ведомстве.

По итогам встречи было выражено обоюдное стремление продолжать координацию усилий и реализацию совместных проектов, направленных на повышение эффективности антикоррупционной политики.