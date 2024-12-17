#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.49
547.88
5.06
Общество

Сильный мороз до -27°С и осадки ожидаются в Казахстане

Сильный мороз до -27°С и осадки ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 18:14 Фото: unsplash
О том, каких сюрпризов ожидать от погоды жителям Казахстана в предстоящую среду, 18 декабря 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на юго-востоке, востоке страны отрог уходящего антициклона обусловит погоду без осадков.

"Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, на западе, юге, юго-востоке пройдут осадки (дождь и снег), на севере, северо-западе, в центре – снег... По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туман, гололед. Ночью на севере, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз -25-27°С".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, что в Алматы вернется тепло до +2°С.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Минфин РК: Пополнять бюджет за счет штрафов не планируется
Общество
19:14, Сегодня
Минфин РК: Пополнять бюджет за счет штрафов не планируется
В Минэкологии РК прокомментировали запрет на использование животных в цирках
Общество
19:10, Сегодня
В Минэкологии РК прокомментировали запрет на использование животных в цирках
Минэкологии ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места
Общество
18:33, Сегодня
Минэкологии ведет переговоры с Россией о миграции сайгаков на исторические места
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: