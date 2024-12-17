Сильный мороз до -27°С и осадки ожидаются в Казахстане

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О том, каких сюрпризов ожидать от погоды жителям Казахстана в предстоящую среду, 18 декабря 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на юго-востоке, востоке страны отрог уходящего антициклона обусловит погоду без осадков. "Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, на западе, юге, юго-востоке пройдут осадки (дождь и снег), на севере, северо-западе, в центре – снег... По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туман, гололед. Ночью на севере, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз -25-27°С". РГП "Казгидромет" Ранее синоптики рассказали, что в Алматы вернется тепло до +2°С.

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