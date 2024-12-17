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Общество

В Алматы вернется тепло до двух градусов

Алматы, мечеть, купол, Кок-Тобе, зима , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 16:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 18, 19 и 20 декабря 2024 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане по-прежнему бушуют метели, то в Алматы и Шымкенте ожидается существенное потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер южный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза.
  • 19 декабря: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер южный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем около 0 градусов.
  • 20 декабря: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-8 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 19 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 20 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Днем порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0 градусов.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.
  • 19 декабря: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.
  • 20 декабря: переменная облачность, снег, временами сильный. Гололед, метель. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 2-4 мороза.

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Ранее жителей Алматы предупреждали о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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