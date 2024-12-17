В Алматы вернется тепло до двух градусов

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 18, 19 и 20 декабря 2024 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане по-прежнему бушуют метели, то в Алматы и Шымкенте ожидается существенное потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 18 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер южный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза.

19 декабря: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер южный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем около 0 градусов.

20 декабря: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 6-8 мороза. Прогноз погоды по Алматы 18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 0-2 тепла.

19 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.

20 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Днем порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0 градусов. Прогноз погоды по Шымкенту 18 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

19 декабря: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.

20 декабря: переменная облачность, снег, временами сильный. Гололед, метель. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 2-4 мороза. Материал по теме Северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря Ранее жителей Алматы предупреждали о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха.

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