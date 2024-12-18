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Общество

Циклон принесет в Казахстан метели и резкое похолодание

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 11:48 Фото: Zakon.kz
На большей части Казахстана 19, 20 и 21 декабря 2024 года ожидается снег. С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет". По их данным, на страну будет оказывать влияние циклон, сообщает Zakon.kz.

Из-за циклона 19 декабря ожидаются снег, метель. На юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер.

Уже 19-20 декабря на северо-западе, севере, в центре, 20 декабря в горных районах юго-востока страны пройдет сильный снег.

С 21 декабря со смещением западного антициклона на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, на севере, юге и в центре – понижение температуры воздуха.

Кроме того, по республике ожидается туман.

Также метеорологи прогнозируют колебания температуры воздуха ночью:

  • на западе страны от -3-13 до -5-18°,
  • на востоке от -10-26 до -7-20°.

На остальной территории ожидается понижение температуры:

  • ночью на северо-западе, севере до -10-20°;
  • в центре страны до -13-25°;
  • на юге, юго-востоке республики до -7-13°;
  • в горных районах -15-18°.

Днем ранее специалисты предоставили прогноз погоды на 18, 19 и 20 декабря 2024 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане по-прежнему бушуют метели, то в Алматы и Шымкенте ожидается существенное потепление.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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