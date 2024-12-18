Циклон принесет в Казахстан метели и резкое похолодание
Из-за циклона 19 декабря ожидаются снег, метель. На юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер.
Уже 19-20 декабря на северо-западе, севере, в центре, 20 декабря в горных районах юго-востока страны пройдет сильный снег.
С 21 декабря со смещением западного антициклона на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, на севере, юге и в центре – понижение температуры воздуха.
Кроме того, по республике ожидается туман.
Также метеорологи прогнозируют колебания температуры воздуха ночью:
- на западе страны от -3-13 до -5-18°,
- на востоке от -10-26 до -7-20°.
На остальной территории ожидается понижение температуры:
- ночью на северо-западе, севере до -10-20°;
- в центре страны до -13-25°;
- на юге, юго-востоке республики до -7-13°;
- в горных районах -15-18°.
Днем ранее специалисты предоставили прогноз погоды на 18, 19 и 20 декабря 2024 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане по-прежнему бушуют метели, то в Алматы и Шымкенте ожидается существенное потепление.