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Общество

Программа реновации: половину всех ветхих домов Алматы модернизируют до 2030 года

половину всех ветхих домов Алматы модернизируют до 2030 года, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:07 Фото: Даурен Исаев
Новая Программы реновации Алматы предполагает квартальную застройку. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, выступая на брифинге в СЦК в Алматы.

По его словам, акимат города разработал новую Программу реновации жилища до 2030 года, которая утверждена маслихатом 29 ноября 2024 года.

"Основным принципом новой Программы реновации является квартальная застройка. При этом собственникам ветхого жилья будет предоставлена возможность обмена по принципу "комната за комнату" или получения денежной компенсации по рыночной стоимости".Ерболат Досаев
половину всех ветхих домов Алматы модернизируют до 2030 года, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:07

Фото: Даурен Исаев

Как отметил глава города, на сегодня в Алматы насчитывается 1366 ветхих домов на 14 430 квартир, в которых проживает более 43 тыс. жителей. Программой реновации предусмотрена модернизация 676 из них, то есть половины ветхих домов до 2030 года.

По его словам, Программа реновации позволит обновить жилищный фонд с учетом усиления сейсмобезопасности.

половину всех ветхих домов Алматы модернизируют до 2030 года, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:07

Фото: Даурен Исаев

Отметим, что в соответствии с Программой переселение и снос зданий будет осуществляться только с согласия всех собственников. Для граждан с особыми потребностями предусмотрены условия переселения на первые этажи или в дома, оборудованные лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Первостепенное внимание уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах, что обеспечит безопасность жителей мегаполиса.

половину всех ветхих домов Алматы модернизируют до 2030 года, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:07

Фото: Даурен Исаев

В рамках Программы создан Офис реновации (проектная группа), который координирует взаимодействие всех участников реновации – от экспертов и общественных организаций до уполномоченных государственных ведомств.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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