Акимат Астаны сделал заявление касательно жуткого ДТП с автобусом
Из него следует, что в результате столкновения автобуса трое пассажиров находятся в медицинских учреждениях. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной из пострадавших в результате полученных тяжелых травм были ампутированы нижние конечности.
"Акиматом города пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, также будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь. Пострадавшим пассажирам в соответствии с действующим законодательством после проведения медицинской и страховой экспертизы будут произведены денежные выплаты", – заявили в пресс-службе во вторник.
По данным столичных властей, водитель автобуса имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте и работает в автопарке с 2020 года.
"В день происшествия он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. Работает первый день после выходного. Автобус – 2024 года, на момент выезда на линию автобус находился в технически исправном состоянии".Пресс-служба акимата Астаны
В столичном акимате отметили, что ежедневно перед выходом автобусов на линию ответственными работниками автобусных парков проводится следующая работа:
- осуществляется осмотр транспортного средства на наличие визуальных повреждений;
- на наличие водительского комплекта (огнетушителя, аптечки, троса для буксирования, домкрата, знака аварийной остановки);
- функционирование основных узлов, систем и механизмов;
- медицинский осмотр водителей (измерение и оценку артериального давления, измерение температуры тела и так далее).
"По данному факту ДП города возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства".Пресс-служба акимата Астаны
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, а полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги.