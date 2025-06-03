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Происшествия

Акимат Астаны сделал заявление касательно жуткого ДТП с автобусом

Астана, ДТП с автобусом, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 13:09 Фото: Telegram/astana_newss
Пресс-служба акимата Астаны сегодня распространила комментарий по жуткому дорожно-транспортному происшествию с автобусом, которое произошло накануне, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в результате столкновения автобуса трое пассажиров находятся в медицинских учреждениях. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Одной из пострадавших в результате полученных тяжелых травм были ампутированы нижние конечности.

"Акиматом города пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, также будет оказана материальная и другая необходимая дополнительная помощь. Пострадавшим пассажирам в соответствии с действующим законодательством после проведения медицинской и страховой экспертизы будут произведены денежные выплаты", – заявили в пресс-службе во вторник.

По данным столичных властей, водитель автобуса имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте и работает в автопарке с 2020 года.

"В день происшествия он прошел обязательный предрейсовый медосмотр и был допущен к работе. Работает первый день после выходного. Автобус – 2024 года, на момент выезда на линию автобус находился в технически исправном состоянии".Пресс-служба акимата Астаны

В столичном акимате отметили, что ежедневно перед выходом автобусов на линию ответственными работниками автобусных парков проводится следующая работа:

  • осуществляется осмотр транспортного средства на наличие визуальных повреждений;
  • на наличие водительского комплекта (огнетушителя, аптечки, троса для буксирования, домкрата, знака аварийной остановки);
  • функционирование основных узлов, систем и механизмов;
  • медицинский осмотр водителей (измерение и оценку артериального давления, измерение температуры тела и так далее).
"По данному факту ДП города возбуждено уголовное дело. Проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства".Пресс-служба акимата Астаны

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, а полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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