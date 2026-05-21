Происшествия

Загадочная гибель на Каспии: в МСХ прокомментировали обнаружение десятков мертвых тюленей

Фото: pixabay
В Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства (МСХ) Казахстана прокомментировали информацию об обнаружении мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного релиза:

"19 мая 2026 года сотрудниками государственного природного резервата РГУ "Каспий итбалығы" совместно с Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства, местным исполнительным органом Тупкараганского района в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 35 мертвых туш тюленей, выброшенные на берег в сильно разложившемся состоянии (2-4 стадия разложения)".

В комитете отметили, что выброс туш мертвых тюленей происходит периодически из-за сильного западного штормового ветра, однако гибель всех выброшенных тюленей предположительно одного времени.

"Научной организацией, проводящей исследования каспийского тюленя в рамках программно-целевого финансирования (Институт гидробиологии и экологии), на месте проведены работы по отбору проб с туш (клыки, шерсть, когти), с которых возможно было отобрать пробы. Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и почвы".Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МСХ РК

При этом в комитете пояснили, что в связи с сильным разложением обнаруженных туш ветеринарной службе "не удалось отобрать пробы патологических материалов на предмет выявления инфекционных заболеваний".

"Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, осуществлен сбор туш сотрудниками местных исполнительных органов совместно с Инспекцией рыбного хозяйства, ГПР "Каспий итбалығы", Республиканской ассоциацией рыбных хозяйств и аквакультуры "Qazaq balyk" с последующей утилизацией с соблюдением санитарных норм".Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МСХ РК

По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более 1 месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района Мангистауской области они вынесены западным штормовым ветром только сейчас.

Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям.

"Мониторинг побережья продолжается, ситуация находится на постоянном контроле".Пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МСХ РК

20 мая 2026 года сообщалось, что Каспий тревожит экологов новой волной гибели тюленей – 35 туш обнаружили в местностях Асан и до Баутинской косы в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Мор тюленей в казахстанской части Каспия фиксировали и ранее. К примеру, в 2025 году была зарегистрирована гибель больше 2 тыс. редких животных.

Чиновники связывают гибель тюленей в Каспии с естественными природными явлениями

В 2026 году цифры тоже растут. С начала года найдена и зарегистрирована 351 туша погибших тюленей.

Динара Халдарова
