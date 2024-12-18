Массовые захоронения, секретная тюрьма и пытки: что оставил после себя режим Башара Асада

Прошло больше недели, как в Сирии случился государственный переворот. Какие свидетельства преступлений старого режима находят правозащитники, где и в каких условиях содержались враги бывшего главы государства и какова сейчас обстановка в стране – в материале Zakon.kz.

С начала гражданской войны в Сирии, которая разразилась в 2011 году, правозащитные организации и правительства разных стран часто обвиняли президента страны Башара Асада в широкомасштабных внесудебных казнях. Сам Асад неоднократно отрицал, что его правительство нарушало права человека, и называл своих недоброжелателей экстремистами.

Несмотря на подобные заявления уже экс-президента Сирии, правозащитные организации то и дело находят на территории страны братские могилы, где были захоронены без вести пропавшие ранее политические заключенные и те, кто просто так или иначе выступал против режима.

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К примеру, совсем недавно стало известно о массовом захоронении в районе в Аль-Кутайфе, что в 40 километрах к северу от сирийской столицы. Специалисты считают, что в этом месте может быть захоронено около 100 000 человек.

Еще одно захоронение было обнаружено в провинции Дараа на юго-западе Сирии. Там обнаружены 12 братских могил, где, как предполагается, тоже похоронены жертвы режима Башара Асада. Эксгумация в этом месте только началась, но уже найдены тела 31 человека.

Позже стало известно о крупной братской могиле у автомобильной развилки "Багдадский мост" к северо-востоку от Дамаска. Установлено, что в ней хоронили узников из нескольких тюрем, в том числе и из расположенной в Дамаске тюрьмы "Седная". На части мешков с останками сохранилась маркировка тюрем и имена заключенных.

Сирийская Бастилия

Тюрьму "Седная" можно сравнить с настоящей крепостью. В ней, по некоторым данным, находилось больше 20 тыс. политических заключенных, которые выступали против режима семьи Асада. Этот объект расположен в гористой местности примерно в 30 км от Дамаска и до госпереворота состоял на балансе Минобороны Сирии.

Общая площадь комплекса составляет 1,4 кв. км. Тюрьма окружена двумя минными полями: внутренним – из противопехотных мин и внешним – из противотанковых. Кроме этого, по всему периметру огромного здания было установлено несколько десятков долговременных огневых точек. Охрана тюрьмы, функций, которые выполняла военная полиция сирийской армии, могла с легкостью держать оборону в течение нескольких суток.

Фото: wikimedia

Штурмовать повстанцам здание не пришлось. Охрана сбежала, не оказав никакого сопротивления, прихватив с собой коды доступа к некоторым камерам, запертым на электронный замок. Муниципалитет Дамаска несколько дней через социальные сети призывал военных и бывших работников тюрем предоставить повстанцам коды доступа к замкам. Но эти просьбы остались без ответа, из-за чего множество заключенных погибло, оставшись в камерах без воздуха, воды и еды.

А те, кому посчастливилось оказаться на свободе, рассказывают правозащитникам, что в тюрьме практиковались пытки, изнасилования и другие формы жестокого обращения. Смертные приговоры выносили полевые военные суды после упрощенного судебного разбирательства, зачастую длящегося всего несколько минут. Затем приговоренных к смерти отводили в "комнату казни" с завязанными глазами, брали у них отпечатки пальцев и вешали. После этого трупы вывозили за город и закапывали в братских могилах.

Поиск секретных камер

После того, как в тюрьму вошли повстанцы, местные жители стали рассказывать им о скрытых подземных казематах тюрьмы, где могут содержаться еще тысячи заключенных. В изъятых документах и планах эта секретная часть тюрьмы называется "красный блок".

Фото: Facebook/Syria Civil Defence

Сразу после появления этой информации организация "Сирийская гражданская оборона", известная как "Белые каски", направила на нижние ярусы тюрьмы пять аварийно-спасательных бригад, куда входят специалисты по прорыву стен и вскрытию железных дверей, кинологи и спасатели.

По просьбе местных властей к поискам заключенных подключилось и турецкое управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Турецкое ведомство отправило в Сирию 120 спасателей, 43 транспортных средства и 4 поисковые собаки, также используются различные технические средства и оборудование, включая прибор для получения изображений через стену, наземный радар и сейсмоакустическое устройство.

Фото: Facebook/Syria Civil Defence

Сирийцы, которые годами не получали известий о своих близких, стекаются к тюрьме в надежде, что их родные живы и находятся именно в этом секретном блоке.

Какая ситуация в Сирии сейчас

В целом, внутриполитическая ситуация в Сирии до сих пор остается нестабильной. На данный момент в Дамаске к власти пришло временное правительство, которым руководит премьер-министр Мухаммед аль-Башир.

Однако на территории страны одновременно продолжают действовать вооруженные оппозиционные группировки, которые не подчиняются официальной власти – например, части Сирийской национальной армии, больший состав которой действует под эгидой оппозиционной Сирийской национальной коалиции.

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Кроме того, северо-восток страны, а также некоторые районы города Алеппо остаются под контролем Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых США. В этих регионах последние две недели продолжались активные боевые действия.

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По данным ООН, почти 13 миллионов сирийцев сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Недавняя эскалация усугубила эти потребности: менее чем за две недели более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а сотни были убиты или ранены, в том числе 80 детей.