Редкий случай, когда все стороны вышли победителями: шахтеры ожидали противостояния, а получили поддержку

Председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі прибыл на Южно-Жезказганский рудник и провел встречу с трудовым коллективом предприятия, сообщает Zakon.kz.

В ходе дискуссии был обозначен целый ряд проблем. В их числе – необходимость модернизации материально-технической базы, высокий уровень износа части горной техники и оборудования, вопросы условий труда и бытовой инфраструктуры, а также дальнейшего повышения уровня промышленной и экологической безопасности.

Как отмечается, рабочие были немало удивлены беспрецедентному факту личной встречи с руководителем.

Отвечая на прозвучавшие вопросы, Руслан Өскенәлі сообщил, что на период проведения служебного расследования заместитель председателя Правления будет отстранен от исполнения должностных обязанностей. Вместе с тем новое руководство компании при поддержке собственника уже реализует программу модернизации производственных активов, обновления оборудования, повышения уровня безопасности и улучшения условий труда работников.

Для большинства присутствовавших стала новой информация о ряде уже принятых решений и запланированных инициатив. Предложения, направленные на повышение уровня безопасности, обновление оборудования и усиление социальной поддержки сотрудников, и вовсе встретили аплодисментами.

Комментируя вопрос оплаты труда, руководство компании подтвердило приверженность курсу на последовательное повышение благосостояния работников. Все решения в данном направлении будут приниматься с учетом финансовой устойчивости предприятия, реализации производственных инвестиционных программ и долгосрочных интересов трудового коллектива.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию и совместной работе по развитию предприятия.

В настоящее время Южно-Жезказганский рудник работает в штатном режиме. Производственные процессы осуществляются в соответствии с утвержденными производственными планами.

Ранее сотрудники одной из шахт Южно-Жезказганского рудника обратились к руководству Группы компаний "Казахмыс" с рядом вопросов касательно материально-технического оснащения и условий труда.