Вопрос легализации марихуаны в Казахстане прокомментировали в МВД

Фото: gov.kz

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Сенате 19 декабря 2024 года ответил на вопрос о позиции МВД по легализации марихуаны в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы МВД отметил, что вопрос о легализации марихуаны в настоящее время не рассматривается. "Сегодня принято решение об усилении уголовной ответственности в отношении наркопроизводителей, а также смягчении наказания в отношении закладчиков наркотических средств. Другие вопросы по видам наркотиков, по снижению ответственности у нас не рассматриваются", – сказал Санжар Адилов. Он добавил, что опыт других стран в вопросах борьбы с наркотиками и профилактики наркопреступлений находится на изучении в межведомственной рабочей группе. Материал по теме Свыше 1000 наркокурьеров смогут выйти условно-досрочно в Казахстане Ранее Сенат одобрил поправки в законодательство, смягчающие наказание для наркокурьеров.

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