#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Общество

Вопрос легализации марихуаны в Казахстане прокомментировали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 14:47 Фото: gov.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Сенате 19 декабря 2024 года ответил на вопрос о позиции МВД по легализации марихуаны в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы МВД отметил, что вопрос о легализации марихуаны в настоящее время не рассматривается.

"Сегодня принято решение об усилении уголовной ответственности в отношении наркопроизводителей, а также смягчении наказания в отношении закладчиков наркотических средств. Другие вопросы по видам наркотиков, по снижению ответственности у нас не рассматриваются", – сказал Санжар Адилов.

Он добавил, что опыт других стран в вопросах борьбы с наркотиками и профилактики наркопреступлений находится на изучении в межведомственной рабочей группе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 14:47
Свыше 1000 наркокурьеров смогут выйти условно-досрочно в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 14:47

Ранее Сенат одобрил поправки в законодательство, смягчающие наказание для наркокурьеров.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Незаконная регистрация авто: в доход государства конфискованы квартиры и дом стоимостью почти 130 млн тенге
Общество
15:14, Сегодня
Незаконная регистрация авто: в доход государства конфискованы квартиры и дом стоимостью почти 130 млн тенге
Бектенов о едином часовом поясе: Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований
Общество
15:03, Сегодня
Бектенов о едином часовом поясе: Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований
Жителей Казахстана "просят" не рассылать картинки в WhatsApp
Общество
14:01, Сегодня
Жителей Казахстана "просят" не рассылать картинки в WhatsApp
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: