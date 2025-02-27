В Костанае судят женщин за избиение фельдшера скорой помощи
На очередном заседании 27 февраля выступили свидетели инцидента, передает "Седьмой канал". Сам инцидент случился в декабре прошлого года, когда медик приезжала на вызов домой к пожилой пациентке.
Так вышло, что после получаса реанимационных действий пациентка все же скончалась. По материалам дела, 41-летняя и 51-летняя женщины, узнав о смерти матери, набросились на фельдшера Анель Баймурзину с кулаками. В итоге медработник сама оказалась на больничной койке с сотрясением мозга.
Открытый судебный процесс по резонансному делу начался с громких протестов. Подсудимые выступили против присутствия прессы в зале и ходатайствовали о сокрытии их имен и лиц.
Перед началом рассмотрения пострадавшая Анель Баймурзина заявила:
- гражданский иск на три млн тенге за моральный вред;
- более двух млн тенге на оплату услуг двух своих адвокатов.
Подсудимым, которым грозит до двух лет ограничения свободы, предложили медиативное соглашение. Однако сестры отклонили это предложение.
А в Конаеве ученики девятого класса толпой забили под мостом своего сверстника.