#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.49
525.71
5.77
Происшествия

В Костанае судят женщин за избиение фельдшера скорой помощи

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 04:14 Фото: Zakon.kz
В Костанае продолжается судебный процесс над двумя сестрами, избившими фельдшера Анель Баймурзину, сообщает Zakon.kz.

На очередном заседании 27 февраля выступили свидетели инцидента, передает "Седьмой канал". Сам инцидент случился в декабре прошлого года, когда медик приезжала на вызов домой к пожилой пациентке.

Так вышло, что после получаса реанимационных действий пациентка все же скончалась. По материалам дела, 41-летняя и 51-летняя женщины, узнав о смерти матери, набросились на фельдшера Анель Баймурзину с кулаками. В итоге медработник сама оказалась на больничной койке с сотрясением мозга.

Открытый судебный процесс по резонансному делу начался с громких протестов. Подсудимые выступили против присутствия прессы в зале и ходатайствовали о сокрытии их имен и лиц.


Перед началом рассмотрения пострадавшая Анель Баймурзина заявила:

  • гражданский иск на три млн тенге за моральный вред;
  • более двух млн тенге на оплату услуг двух своих адвокатов.

Подсудимым, которым грозит до двух лет ограничения свободы, предложили медиативное соглашение. Однако сестры отклонили это предложение.

А в Конаеве ученики девятого класса толпой забили под мостом своего сверстника.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Темиртау возник скандал между коммунальным предприятием и подрядчиком
Происшествия
05:15, Сегодня
В Темиртау возник скандал между коммунальным предприятием и подрядчиком
Три человека госпитализированы после жуткой аварии на Кульджинском тракте в Алматы
Происшествия
01:34, 28 февраля 2025
Три человека госпитализированы после жуткой аварии на Кульджинском тракте в Алматы
Казахстанка выбросила младенца в мусорный контейнер
Происшествия
13:34, 27 февраля 2025
Казахстанка выбросила младенца в мусорный контейнер
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: