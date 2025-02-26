"Волосатый" шоколад из Бельгии за 10 тысяч тенге отменяет "дубайскую" сладость

После прогремевшего "дубайского" шоколада в Сети набирает популярность новый шоколадный тренд. На этот раз в качестве начинки используется хрустящая сладкая вата. Но пользователи уже настроены весьма скептически к новинке, сообщает Zakon.kz.

Стоит сразу уточнить, что производителем "волосатого" шоколада стал бельгийский бренд Tucho, носящий название Angel Hair ("Ангельские волосы").

Он состоит из плитки шоколада с начинкой из тончайших нитей сладкой ваты, окрашенных в бело-розовые оттенки. По вкусу лакомство напоминает смесь ванили и малины.

Nach der Dubai Schokolade gibt es nun einen weiteren aufregenden Trend, der TikTok erobert: die Angel Hair Schokolade (Engelshaar-Schokolade). https://t.co/2TzNpOR4aP — BZ Berlin B.Z. (@bzberlin) February 25, 2025

В Европе стоимость одной такой плитки весом 185 грамм составляет 19 евро (почти 10 тысяч тенге).

Сахарная вата? Слишком сладко.

Я еще от "дубайского" не отошла...

Ну, началось.

Если "блогеры" начнут делать шоколад из навоза, это станет новым трендом?

Какой бред только не придумают, – отмечают пользователи.

Если вы пропустили массовую "истерию" по поводу дубайского шоколада, то ранее мы рассказывали, как можно его приготовить в домашних условиях. Простой рецепт находится по этой ссылке. Также в конце 2024 года появился "корейский" виноград. Тогда казахстанцы поголовно стали пробовать новинку.

Несмотря на то, что появляются новые сладости на любой вкус, люди продолжают вестись на маркетинговые уловки. Так, 13 февраля 2025 года мы рассказывали, что астанчанин разместил объявление на одном из популярных сайтов о доставке и продаже дубайского шоколада, которого фактически у него не было. Затем он через WhatsApp просил перевести денежные средства на его банковский счет и после поступления средств блокировал номера потерпевших. Он причинил девяти потерпевшим ущерб на 176 300 тенге. В результате суд назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.