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Общество

Северный циклон влияет на Казахстан: какая погода ожидается 20 декабря

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:55 Фото: pexels
Прогнозом погоды в Казахстане на предстоящую пятницу, 20 декабря 2024 года, поделились специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный с порывами до 23-28 м/с, временами – до 30 м/с и более.

"Северный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана – пройдут осадки (дождь и снег), на юге, юго-востоке – сильные осадки, ожидаются усиление ветра, на севере – с метелью, гололед, на западе, юге, юго-востоке страны – туман".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, что в Алматы похолодает до минус 15°C.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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