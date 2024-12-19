Северный циклон влияет на Казахстан: какая погода ожидается 20 декабря
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Прогнозом погоды в Казахстане на предстоящую пятницу, 20 декабря 2024 года, поделились специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что в районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный с порывами до 23-28 м/с, временами – до 30 м/с и более.
"Северный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана – пройдут осадки (дождь и снег), на юге, юго-востоке – сильные осадки, ожидаются усиление ветра, на севере – с метелью, гололед, на западе, юге, юго-востоке страны – туман".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики рассказали, что в Алматы похолодает до минус 15°C.
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