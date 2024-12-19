"Резиновые квартиры" проверит полиция в Казахстане
Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, этому вопросу уделяется особое внимание, чтобы совершенствовать систему регистрации по месту жительства граждан.
Известно, что такая регистрация необходима для получения документов удостоверяющих личность, трудоустройства, определения ребенка в детский сад или школу, а также получения пособий и льгот.
Кроме того, это позволяет планировать социальную и транспортную инфраструктуру, предусматривающую создание рабочих мест и условий для проживания.
Регистрация по месту жительства в Казахстане полностью автоматизирована, а зарегистрироваться можно тремя способами:
- в любом отделении Центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья.
- через интернет-портал "электронного правительства", где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие.
- прописку можно реализовать в МВД совместно с банками БЦК, Халык, Каспий и Фридом Финанс через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.
Отмечается, что законодательством предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания.
Для информирования населения о необходимости регистрации по месту жительства и актуализации адресных сведений направляются SMS-уведомления.
- За отсутствие регистрации сроком до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения.
- За превышение данного срока предусмотрен штраф в размере 7 МРП, а за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 13 МРП.
- За допущение проживания лиц без регистрации собственникам жилья грозит штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении в течение года – до 20 МРП.
"Между тем, полиция продолжает работу по выявлению граждан, проживающих без регистрации по месту жительства, а также объявлений, предлагающих услуги по регистрации за деньги. Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых квартир", с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья".МВД РК
Ранее казахстанцам рассказали о правилах регистрации юридических лиц, которые планируют изменить.