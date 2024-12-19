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Общество

"Резиновые квартиры" проверит полиция в Казахстане

Общежитие, студенческое жилье, студенты, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 19:49 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Полиция будет проверять проживающих без регистрации и квартиры с многочисленными постояльцами, чтобы привлечь к ответственности собственников жилья. Об этом рассказали Zakon.kz в полицейском ведомстве страны.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, этому вопросу уделяется особое внимание, чтобы совершенствовать систему регистрации по месту жительства граждан.

Известно, что такая регистрация необходима для получения документов удостоверяющих личность, трудоустройства, определения ребенка в детский сад или школу, а также получения пособий и льгот.

Кроме того, это позволяет планировать социальную и транспортную инфраструктуру, предусматривающую создание рабочих мест и условий для проживания.

Регистрация по месту жительства в Казахстане полностью автоматизирована, а зарегистрироваться можно тремя способами:

  1. в любом отделении Центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья.
  2. через интернет-портал "электронного правительства", где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие.
  3. прописку можно реализовать в МВД совместно с банками БЦК, Халык, Каспий и Фридом Финанс через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.

Отмечается, что законодательством предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания.

Для информирования населения о необходимости регистрации по месту жительства и актуализации адресных сведений направляются SMS-уведомления.

  • За отсутствие регистрации сроком до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения.
  • За превышение данного срока предусмотрен штраф в размере 7 МРП, а за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 13 МРП.
  • За допущение проживания лиц без регистрации собственникам жилья грозит штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении в течение года – до 20 МРП.
"Между тем, полиция продолжает работу по выявлению граждан, проживающих без регистрации по месту жительства, а также объявлений, предлагающих услуги по регистрации за деньги. Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых квартир", с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья".МВД РК

Ранее казахстанцам рассказали о правилах регистрации юридических лиц, которые планируют изменить.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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