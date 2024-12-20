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Общество

Новый вид кибермошенничества распространяется в Казахстане

Новый вид мошенничества, искусствнный интеллект, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 09:44 Фото: pixabay
Технологии не стоят на месте и мошенники активно применяют их для обмана людей. Например, в ход пошел искусственный интеллект для создания сверхправдоподобных атак, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанцев предупреждает Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.

Что нужно знать о мошенничествах с помощью ИИ:

Голосовые обманы. ИИ способен скопировать голос близкого человека. Вам могут позвонить "родственники" с просьбой о срочном переводе денег.

Фейковые видеозвонки. Видео с "вашим другом" – это дипфейк.

Инфовбросы с эмоциями. Вирусные посты с "сенсацией" для массовой паники или дискредитации.

Казахстанцев просят всегда проверять информацию по другим каналам и не спешить переводить деньги даже "близким".

Отметим, что в Казахстане также набирает обороты новый вид кибермошенничества: рассылки с промокодами, способными взломать телефон.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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