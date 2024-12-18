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Общество

Сообщения с опасными промокодами присылают казахстанцам

мошенничества, Казахстан, промокод, вирусы, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 11:52 Фото: pixabay
Новый вид кибермошенничества появился в Казахстане: промокоды, способные взломать телефон, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает канал о мошенничествах aqparat saqsysy. Авторы отмечают, что злоумышленники все чаще используют привлекательные предложения с промокодами на скидки и подарки для интернет-магазинов, чтобы заразить телефон вирусами и украсть личные данные.

Как это работает?

  • Вам приходит сообщение (SMS, мессенджеры, соцсети) с текстом вроде: "Подарок за вас уже оплачен! Получите скидку 70% по промокоду XYZ123. Жмите на ссылку!"
  • По ссылке вы попадаете на фейковый сайт, замаскированный под популярный интернет-магазин или сервис доставки.
  • Для получения "промокода" сайт просит установить приложение или ввести личные данные (номер телефона, карту, логин от соцсети).
  • После этого на телефон загружается вирус, который считывает ваши пароли и логины, крадет банковские данные и коды подтверждения из SMS, получает доступ к камере, микрофону и файлам телефона.

Как защититься?

  • Не переходите по подозрительным ссылкам.
  • Скачивайте приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store).
  • Не вводите личные данные на непроверенных сайтах.
  • Подключите двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.
  • Установите антивирус и VPN на смартфон.

Помните, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, – это, скорее всего, обман.

Ранее директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал о новых схемах обмана, с которыми можно столкнуться накануне праздников. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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