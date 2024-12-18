Сообщения с опасными промокодами присылают казахстанцам

Новый вид кибермошенничества появился в Казахстане: промокоды, способные взломать телефон, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает канал о мошенничествах aqparat saqsysy. Авторы отмечают, что злоумышленники все чаще используют привлекательные предложения с промокодами на скидки и подарки для интернет-магазинов, чтобы заразить телефон вирусами и украсть личные данные.

Как это работает?

Вам приходит сообщение (SMS, мессенджеры, соцсети) с текстом вроде: "Подарок за вас уже оплачен! Получите скидку 70% по промокоду XYZ123. Жмите на ссылку!"

По ссылке вы попадаете на фейковый сайт, замаскированный под популярный интернет-магазин или сервис доставки.

Для получения "промокода" сайт просит установить приложение или ввести личные данные (номер телефона, карту, логин от соцсети).

После этого на телефон загружается вирус, который считывает ваши пароли и логины, крадет банковские данные и коды подтверждения из SMS, получает доступ к камере, микрофону и файлам телефона.

Как защититься?

Не переходите по подозрительным ссылкам.

Скачивайте приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store).

Не вводите личные данные на непроверенных сайтах.

Подключите двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Установите антивирус и VPN на смартфон.

Помните, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, – это, скорее всего, обман.

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