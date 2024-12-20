В этом году в Мангистау сданы в эксплуатацию 18 школ

​В этом году в Мангистауской области за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования введены в эксплуатацию 4 школы на 4800 мест. Кроме того, открыты 14 частных школ на 6510 мест.

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил аким области Нурдаулет Килыбай.

Согласно поручению главы государства, озвученному в предвыборной программе, в городе Актау для повышения творческого и интеллектуального потенциала детей введен в эксплуатацию Дворец школьников на 1500 мест.

Сегодня в современном центре более 3500 детей охвачены бесплатным дополнительным образованием.

Также на средства спонсоров открыто общежитие на 500 мест для студентов колледжа. Таким образом, была полностью решена проблема общежитий в колледжах, расположенных в городе Актау.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" в этом году началось строительство 13 объектов образования.

