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Метели с туманами накроют Астану, Алматы и Шымкент в выходные

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 16:54 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в трех крупнейших городах Казахстана. 21, 22 и 23 декабря 2024 года жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждут метели и туман, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 21 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -10-12°.
  • 22 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Порывы ветра днем достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -7-9°.
  • 23 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -5-7°.

Алматы

  • 21 декабря: облачно, временами небольшой снег, туман, на дорогах снежный накат. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -4-6°.
  • 22 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -5-7°.
  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -5-7°.

Шымкент

  • 21 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -1+1°.
  • 22 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -1+1°.
  • 23 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -10-12°, днем 0+2°.

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Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал о погоде на 20, 21 и 22 декабря 2024 года в Алматы. По данным специалистов, в городе похолодает до минус 15°C.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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