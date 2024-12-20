Метели с туманами накроют Астану, Алматы и Шымкент в выходные

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в трех крупнейших городах Казахстана. 21, 22 и 23 декабря 2024 года жителей Астаны, Алматы и Шымкента ждут метели и туман, сообщает Zakon.kz.

Астана 21 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -10-12°.

22 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Порывы ветра днем достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -7-9°.

23 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -5-7°. Алматы 21 декабря: облачно, временами небольшой снег, туман, на дорогах снежный накат. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -4-6°.

22 декабря: переменная облачность, ночью снег. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -5-7°.

23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -5-7°. Шымкент 21 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -1+1°.

22 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -1+1°.

23 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -10-12°, днем 0+2°. Материал по теме Когда в Алматы завершится снегопад Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал о погоде на 20, 21 и 22 декабря 2024 года в Алматы. По данным специалистов, в городе похолодает до минус 15°C.

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