Туманы накроют Астану, Алматы и Шымкент
Фото: pexels
С 24 по 26 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана жители будут наблюдать туман. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. В Астане же пройдет небольшой снег, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 24 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 6-8 мороза.
- 25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 10-12 мороза.
- 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 15-17, днем 13-15 мороза.
Алматы
- 24 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью 9-11, днем 2-4 мороза.
- 25-26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 10-12, днем 2-4 мороза.
Шымкент
- 24 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 4-6 тепла.
- 25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла.
- 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 3-5 тепла.
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