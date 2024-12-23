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Общество

Туманы накроют Астану, Алматы и Шымкент

Туманы накроют Астану, Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 16:45 Фото: pexels
С 24 по 26 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана жители будут наблюдать туман. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. В Астане же пройдет небольшой снег, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 24 декабря: переменная облачность, ночью небольшой снег. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 6-8 мороза.
  • 25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 10-12 мороза.
  • 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 15-17, днем 13-15 мороза.

Алматы

  • 24 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью 9-11, днем 2-4 мороза.
  • 25-26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 10-12, днем 2-4 мороза.

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Шымкент

  • 24 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 4-6 тепла.
  • 25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла.
  • 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 3-5 тепла.

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Ранее метеорологи предсказали, что в Казахстан грядут морозы: в центре, на востоке страны ожидается существенное понижение температуры до 20-35 мороза.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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