Дожди c грозами: "Казгидромет" о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: pxhere

Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о погоде на 21, 22 и 23 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте. Специалисты подчеркивают, все три дня будет преобладать дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

Астана: 21 мая: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 тепла.

22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 17-19 тепла.

23 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла. Алматы: 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.

22 мая: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 3-8, днем порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.

23 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8, временами порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла. Шымкент: 21 мая: переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.

22 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 тепла.

23 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 тепла. Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды с 21 по 23 мая 2024 года. По их данным, лишь в отдельные дни в западных регионах под влиянием высокого давления дожди прекратятся и в ночные часы ударят заморозки до -2°С. Читайте также В Алматы благоустроят Терренкур, который не ремонтировали 20 лет Интернет от "Казахтелекома" подорожает с 1 июля В Казнете появились фотографии маковых полей Жетысуской области

Следите за новостями zakon.kz в: