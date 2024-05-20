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Дожди c грозами: "Казгидромет" о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Дожди c грозами: &quot;Казгидромет&quot; о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 15:32 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о погоде на 21, 22 и 23 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте. Специалисты подчеркивают, все три дня будет преобладать дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

Астана:

  • 21 мая: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 тепла.
  • 22 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 17-19 тепла.
  • 23 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.

Алматы:

  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.
  • 22 мая: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 3-8, днем порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.
  • 23 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8, временами порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.

Шымкент:

  • 21 мая: переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.
  • 22 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13, при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 тепла.
  • 23 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 тепла.

Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды с 21 по 23 мая 2024 года. По их данным, лишь в отдельные дни в западных регионах под влиянием высокого давления дожди прекратятся и в ночные часы ударят заморозки до -2°С.

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