Возвращение беглецов: Генпрокуратура РК ответила на главные вопросы об экстрадиции

Ежегодно около 60 казахстанских преступников принужденно возвращают на Родину. Эта миссия, по большому счету, ложится на "плечи" Генеральной прокуратуры РК.

Zakon.kz поговорил с начальником Службы международно-правового сотрудничества Айбеком Нурахметовым и узнал, как ищут беглецов, которые прячутся от правосудия за границей.

Статистика гласит

Генпрокуратура РК сотрудничает с зарубежными странами в целях противодействия преступности и обеспечения неотвратимости наказания. Важным направлением является экстрадиция – это выдача государству человека, которого разыскивают для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. Казахстан осуществляет экстрадицию разыскиваемых с государствами, с которыми имеет дипломатические взаимоотношения.

По данным главного надзорного ведомства, ежегодно в Казахстан экстрадируют около 60 человек, установленных и задержанных в иностранных государствах.

"В этом году нашей стране уже выдано 52 человека, в том числе из Испании, Чехии, Польши, Турции, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов и стран СНГ. Больше половины, 27 преступников, скрывались в России. Это связано со схожестью правовых систем, близостью географического расположения и интенсивностью миграционных потоков". Айбек Нурахметов

Наглядные примеры

Беглецы в основном разыскиваются за совершение общеуголовных деяний корыстно-насильственной направленности и экономических преступлений, таких как коррупция, мошенничество, кражи, убийства и так далее.

Например, в этом году из Турции экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за разбой, убийство и угон. В марте 2022 года на территории Алматинской области подозреваемый вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге. Убив его, злоумышленники избавились от трупа, закопав в придорожной яме. Один из преступников был осужден, а вот второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В другом случае из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой. В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду и незаконно присвоила деньги, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше трех миллиардов тенге.

Большая часть участников преступной схемы получили свое наказание. А главный фигурант находился в международном розыске.

В той же Грузии скрывался казахстанец, который обвинялся в коррупции. Он, будучи сотрудником органов государственных доходов, с января по август 2022 года получил от субъектов предпринимательства взятку на общую сумму 37,5 млн тенге. В обмен мужчина оказывал содействие в беспрепятственном проезде большегрузов через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.

Еще интересна история контрабандиста. Из Азербайджана экстрадирован гражданин Турции для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности транснациональной организованной группы. Он подозревается в том, что в период с июля по август 2020 года незаконно вывез из Казахстана более 24 кг золота, причинив ущерб государству на сумму свыше 633 млн тенге.

Обошлись без договоров

Начальник службы добавил, что при этом, несмотря на отсутствие международных договоров о выдаче, в прошлом году в Казахстан удалось экстрадировать разыскиваемых из Германии, Швеции, Польши и других стран. К примеру, в декабре прошлого года из Камеруна экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности. Он подозревался в том, что в 2017-2019 годах путем использования фиктивных счетов-фактур уклонился от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму более 720 млн тенге.

А в этом году из Польши экстрадирован руководитель транснациональной преступной группы, которая занималась незаконным оборотом и сбытом психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере на территории нашей страны. В рамках досудебного расследования объем изъятых психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров и каннабиноидного компонента составил 1 тонну 84 кг, а общая цена изъятых веществ на черном рынке составила бы 1,5 млрд тенге.

Процедура экстрадиции

Процедура экстрадиции включает в себя: задержание разыскиваемого лица, применение в отношении него санкции суда временного содержания под стражей на 40 суток, а затем экстрадиционного ареста на срок 12 месяцев. За это время в отношении лица, содержащегося под стражей, проводится экстрадиционная проверка и принимается решение о возможности его выдачи иностранному государству.

"После получения решения о выдаче лица Генеральная прокуратура Казахстана формирует конвойную группу, которую возглавляет прокурор, в нее входят сотрудники других правоохранительных органов. Из дальних государств конвойная группа доставляет выданное лицо авиасообщением, а из сопредельных государств лица этапируются железнодорожным или автотранспортом. Процесс выдачи проходит в разных странах по-разному в соответствии с внутренним законодательством и занимает примерно от трех месяцев до нескольких лет", – пояснил Айбек Нурахметов.

Представитель надзорного органа отметил, что на экстрадицию человека тратятся средства из государственного бюджета. При этом данные расходы относятся к процессуальным издержкам, подлежащим взысканию с виновного лица, в связи с чем затраченные средства взыскиваются с виновного при вынесении судом приговора или же по судебным искам прокуроров.

"В международных договорах об экстрадиции, заключенных Казахстаном, предусмотрены основания, при которых экстрадиция не осуществляется. К примеру, наличие гражданства у разыскиваемого в пребывающей стране или если лицу, выдача которого запрашивается, предоставлено убежище на территории запрашиваемой страны", – рассказал собеседник.

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В ведомстве подчеркнули, что своевременно и качественно поданная информация правоохранительным органам иностранных государств во многом способствует положительному рассмотрению казахстанских запросов о выдаче преступников.

В целом проводимая в этом направлении работа позволяет изобличить скрывшихся преступников и, самое главное, воспрепятствовать их уходу от установленной законом уголовной ответственности за совершенные ими преступления.