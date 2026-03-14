Общество

Сменил документы и скрывался: как казахстанская полиция находит преступников в розыске

, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 11:46
В Казахстане продолжается работа по розыску преступников и пропавших людей. Только в 2025 году сотрудники полиции задержали 1668 разыскиваемых подозреваемых, а с начала 2026 года – уже 229, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, розыск может проводиться на трех уровнях: республиканском – в пределах Казахстана, межгосударственном – в странах СНГ, а также международном через каналы Интерпола, объединяющего 195 государств.

По данным МВД, за пределами Казахстана в прошлом году задержали 182 человека, находившихся в розыске, а с начала текущего года – 18. При этом на территории страны по запросам иностранных государств в 2025 году задержали 690 разыскиваемых лиц, с начала 2026 года – 60.

Один из последних случаев произошел в феврале в Бишкеке. Там задержали гражданина Казахстана, который более 27 лет находился в международном розыске. Его разыскивали по делу о грабеже, совершенном в Талдыкоргане в 1998 году. Сейчас мужчина ожидает экстрадиции.

Иногда разыскиваемые пытаются скрыться, меняя внешность или используя чужие документы. Так, в декабре 2025 года в Алматинской области задержали гражданина Кыргызстана, подозреваемого в убийстве в Бишкеке в 2001 году. Он жил в Казахстане по документам другого человека, однако его личность установили по отпечаткам пальцев.

Еще один необычный случай произошел в октябре прошлого года в аэропорту Алматы. При попытке вылета в Баку задержали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом за сводничество. Уже после водворения в изолятор временного содержания выяснилось, что разыскиваемый ранее сменил пол. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

В МВД подчеркнули, что работа по поиску преступников продолжается, а главная задача полиции – обеспечить неотвратимость наказания для всех, кто нарушил закон.

12 марта в Акмолинской области полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления в России.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
