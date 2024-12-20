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Общество

Алматы погрузился в 10-балльные пробки из-за снегопада: задерживаются авиарейсы

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 19:00 Фото: unsplash
Непогода в очередной раз парализовала движение в Алматы. 20 декабря 2024 года в городе наблюдаются серьезные пробки из-за снега, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта "Яндекс Карты", пробки в мегаполисе оцениваются в 10 баллов.

Алматы погрузился в 10-баллбные пробки из-за снегопада , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 19:00

Фото: Zakon.kz

Также в авиакомпании Air Astana сообщили, что рейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолетов.

Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", снегопад продолжится в мегаполисе и в выходные. А с понедельника будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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