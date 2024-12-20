Колонна из Дедов Морозов попала на видео в Алматы
Фото: pixabay
Акимат Алматы 20 декабря в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлена колонна из Дедов Морозов, сообщает Zakon.kz.
"На улицах Алматы царит сказочная атмосфера! Парад Дедов Морозов идет дарить горожанам праздничное настроение!" – говорится в сообщении.
Видео понравилось пользователям Сети:
- Сказочно красиво!
- Сегодня снежная сказка в Алматы!
- Красиво, круто, спасибо за праздник!
Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад в Алматы привел к транспортным заторам и сбоям в работе аэропорта. Что происходило в мегаполисе – читайте здесь.
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