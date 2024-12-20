Колонна из Дедов Морозов попала на видео в Алматы

Акимат Алматы 20 декабря в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлена колонна из Дедов Морозов, сообщает Zakon.kz.

"На улицах Алматы царит сказочная атмосфера! Парад Дедов Морозов идет дарить горожанам праздничное настроение!" – говорится в сообщении.

Видео понравилось пользователям Сети:

Сказочно красиво!

Сегодня снежная сказка в Алматы!

Красиво, круто, спасибо за праздник!

Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад в Алматы привел к транспортным заторам и сбоям в работе аэропорта. Что происходило в мегаполисе – читайте здесь.

