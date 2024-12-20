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Общество

Колонна из Дедов Морозов попала на видео в Алматы

Колонна из Дедов Морозов попала на видео в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 01:48 Фото: pixabay
Акимат Алматы 20 декабря в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлена колонна из Дедов Морозов, сообщает Zakon.kz.
"На улицах Алматы царит сказочная атмосфера! Парад Дедов Морозов идет дарить горожанам праздничное настроение!" – говорится в сообщении.

Видео понравилось пользователям Сети: 

  • Сказочно красиво!
  • Сегодня снежная сказка в Алматы!
  • Красиво, круто, спасибо за праздник! 

Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад в Алматы привел к транспортным заторам и сбоям в работе аэропорта. Что происходило в мегаполисе – читайте здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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