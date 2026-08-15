#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.02
536.18
5.54
Происшествия

Казахстанец поверил в обещания "Деда Мороза" о легких деньгах и попал в колонию на 7 лет

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 01:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Петропавловске 26-летний парня осудили на семь лет колонии за работу на куратора с ником "Дед Мороз". За легкими деньгами закладчик съездил в Астану, откуда привез килограмм наркотиков в бутылке из-под карамельного топпинга, но на въезде в город его уже ждала полиция, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, в поисках заработка Александр Стрижак наткнулся в Telegram на объявление одного из интернет-магазинов. Курьерам-закладчикам обещали платить от трех до пяти тысяч тенге за каждую закладку.

Но прежде, чем приступить к работе, нужно было внести своеобразный страховой депозит – 30 тысяч тенге. После оплаты новичка передали куратору с ником "Дед Мороз". Тот присылал координаты тайников, инструкции и контролировал работу курьера.

"Первое задание стало своеобразным испытательным сроком. По координатам Стрижак забрал мастер-клад, расфасовал содержимое и сделал пять закладок в Петропавловске. За выполненную работу получил первую оплату на криптокошелек. После этого куратор поручил ему работу уже с более крупными партиями наркотиков", – говорится в сообщении.

Следующим заданием стала фасовка почти 93 граммов психотропного вещества a-PVP. В квартире мужчина разложил наркотик по десяткам небольших зип-пакетов, используя электронные весы и цветную изоленту. Часть свертков успел разнести по тайникам, а оставшееся вещество спрятал в коробке из-под электрочайника на кухне.

Затем от "Деда Мороза" последовало новое поручение. Нужно было съездить в Астану за очередной партией. О настоящей цели поездки водитель автомобиля, которого попросили отвезти в столицу, ничего не знал. По координатам Стрижак нашел тайник, забрал сверток и отправился обратно.

Но доехать до дома он уже не смог. На въезде в Петропавловск автомобиль остановили полицейские. Во время проверки мужчина сразу признался, что в кармане его куртки находится запрещенное вещество.

Самой необычной находкой оперативников стала упаковка с надписью "Caramel Topping". В бутылке из-под карамельного сиропа находилось свыше 1,1 килограмма экстракта каннабиса (гашишного масла). Во время обыска в квартире фигуранта полицейские также изъяли оставшуюся партию психотропного вещества a-PVP. Весь изъятый объем квалифицировали как особо крупный размер.

На заседании суда 26-летний Александр Стрижак полностью признал вину и раскаялся. По просьбе гособвинителя из состава обвинения исключили пункт о "незаконном приобретении", поскольку следствие не установило детали покупки. В итоге мужчину признали виновным в незаконном хранении и перевозке наркотиков в целях сбыта.

"Петропавловский городской суд приговорил Александра Стрижака к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. После оглашения приговора домашний арест отменили. Из зала суда Александра Стрижака отправили под стражу", – отмечается в публикации.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Петропавловске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в перевозке и распространении синтетических наркотиков. Во время задержания в его рюкзаке обнаружили 120 свертков с порошкообразным веществом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Колонна из Дедов Морозов попала на видео в Алматы
01:48, 21 декабря 2024
Колонна из Дедов Морозов попала на видео в Алматы
Шымкент
04:10, 27 июля 2024
Шымкентский Дед Мороз рассказал о желании жениться
Казахстанец "легко" заработал 40 тысяч тенге, но лишился свободы на 10 лет
15:07, 12 сентября 2024
Казахстанец "легко" заработал 40 тысяч тенге, но лишился свободы на 10 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Ахмат&quot; с Самородовым и Кенжебеком уступил &quot;Краснодару&quot; в РПЛ
00:48, 16 августа 2026
"Ахмат" с Самородовым и Кенжебеком уступил "Краснодару" в РПЛ
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое &quot;серебро&quot; на ЧМ в Будапеште
00:14, 16 августа 2026
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое "серебро" на ЧМ в Будапеште
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, &quot;Сабах&quot; победил &quot;Кяпаз&quot;
23:47, 15 августа 2026
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, "Сабах" победил "Кяпаз"
Сборная Казахстана вошла в топ-20 на чемпионате мира по художественной гимнастике
23:11, 15 августа 2026
Сборная Казахстана вошла в топ-20 на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: