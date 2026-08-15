Казахстанец поверил в обещания "Деда Мороза" о легких деньгах и попал в колонию на 7 лет

В Петропавловске 26-летний парня осудили на семь лет колонии за работу на куратора с ником "Дед Мороз". За легкими деньгами закладчик съездил в Астану, откуда привез килограмм наркотиков в бутылке из-под карамельного топпинга, но на въезде в город его уже ждала полиция, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, в поисках заработка Александр Стрижак наткнулся в Telegram на объявление одного из интернет-магазинов. Курьерам-закладчикам обещали платить от трех до пяти тысяч тенге за каждую закладку.

Но прежде, чем приступить к работе, нужно было внести своеобразный страховой депозит – 30 тысяч тенге. После оплаты новичка передали куратору с ником "Дед Мороз". Тот присылал координаты тайников, инструкции и контролировал работу курьера.

"Первое задание стало своеобразным испытательным сроком. По координатам Стрижак забрал мастер-клад, расфасовал содержимое и сделал пять закладок в Петропавловске. За выполненную работу получил первую оплату на криптокошелек. После этого куратор поручил ему работу уже с более крупными партиями наркотиков", – говорится в сообщении.

Следующим заданием стала фасовка почти 93 граммов психотропного вещества a-PVP. В квартире мужчина разложил наркотик по десяткам небольших зип-пакетов, используя электронные весы и цветную изоленту. Часть свертков успел разнести по тайникам, а оставшееся вещество спрятал в коробке из-под электрочайника на кухне.

Затем от "Деда Мороза" последовало новое поручение. Нужно было съездить в Астану за очередной партией. О настоящей цели поездки водитель автомобиля, которого попросили отвезти в столицу, ничего не знал. По координатам Стрижак нашел тайник, забрал сверток и отправился обратно.

Но доехать до дома он уже не смог. На въезде в Петропавловск автомобиль остановили полицейские. Во время проверки мужчина сразу признался, что в кармане его куртки находится запрещенное вещество.

Самой необычной находкой оперативников стала упаковка с надписью "Caramel Topping". В бутылке из-под карамельного сиропа находилось свыше 1,1 килограмма экстракта каннабиса (гашишного масла). Во время обыска в квартире фигуранта полицейские также изъяли оставшуюся партию психотропного вещества a-PVP. Весь изъятый объем квалифицировали как особо крупный размер.

На заседании суда 26-летний Александр Стрижак полностью признал вину и раскаялся. По просьбе гособвинителя из состава обвинения исключили пункт о "незаконном приобретении", поскольку следствие не установило детали покупки. В итоге мужчину признали виновным в незаконном хранении и перевозке наркотиков в целях сбыта.

"Петропавловский городской суд приговорил Александра Стрижака к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. После оглашения приговора домашний арест отменили. Из зала суда Александра Стрижака отправили под стражу", – отмечается в публикации.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Петропавловске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в перевозке и распространении синтетических наркотиков. Во время задержания в его рюкзаке обнаружили 120 свертков с порошкообразным веществом.