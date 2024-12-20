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Общество

Аэропорт Алматы обратился с важным заявлением в связи с непогодой

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 19:07 Фото: Zakon.kz
Аэропорт Алматы 20 декабря сделал важное обращение в связи сильным снегопадом, сообщает Zakon.kz.
"Международный аэропорт Алматы сообщает, что в связи со сложными метеоусловиями аэропорт будет закрыт на прием рейсов с 20:45 до 23:00 20 декабря", – говорится в заявлении.

Отмечается, что рейсы на вылет будут обслуживаться по мере улучшения метеорологической обстановки.

Непогода парализовала и движение на дорогах Алматы. Мегаполис погрузился в 10-балльные пробки из-за снегопада. 

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", снегопад продолжится в мегаполисе и в выходные. А с понедельника будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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