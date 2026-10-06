#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
События

Земельное мошенничество, налет и кража у иностранки: ОАЭ выдали Казахстану троих разыскиваемых

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:27 Фото: pexels
Троих казахстанцев, объявленных в международный розыск, вернули из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства за 5 октября 2026 года, один из них в 2019-2020 годах вместе с сообщником под предлогом содействия в получении земельного участка для строительства международного центра в Астане обманом завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 368 тысяч долларов.

Другой фигурант разыскивался по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и хулиганстве. По данным следствия, в 2021 году в Алматы он в составе группы напал на потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью, после чего открыто похитил личное имущество на сумму свыше 100 тысяч тенге.

Третий фигурант подозревается в краже 24 200 долларов у гражданки Китая. По данным следствия, преступление произошло летом 2026 года в Астане, а сумма похищенного относится к особо крупному размеру.

"После совершения преступлений фигуранты скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Позже их установили на территории ОАЭ. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана все трое были экстрадированы на родину.

В настоящее время подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Досудебные расследования по их делам возобновлены.

14 сентября 2026 года мы рассказывали, что гражданку Казахстана, подозреваемую в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
08:37, 21 декабря 2024
Разыскиваемого за мошенничество мужчину депортировали в Казахстан из ОАЭ
Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения
09:56, 04 июля 2025
Псевдо-бизнесмена вернули из ОАЭ в Казахстан
Власти ОАЭ выдали Казахстану предполагаемого организатора незаконного игорного бизнеса
10:24, 31 августа 2024
Власти ОАЭ выдали Казахстану предполагаемого организатора незаконного игорного бизнеса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Всеволод Логвин
10:55, Сегодня
Гол нападающего "Барыса" Логвина занял третье место в ТОП-10 недели КХЛ
Мирра Андреева радуется победе
10:46, Сегодня
Конкурентка Рыбакиной в рейтинге WTA Андреева вышла в четвертьфинал Пекина
Тимофей Скатов в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
10:39, Сегодня
Тимофей Скатов не сумел выйти в основную сетку "Мастерса" в Шанхае
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
10:34, Сегодня
Григорий Ломакин менее чем за час победил Бейбита Жукаева в парном разряде турнира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: