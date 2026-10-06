Земельное мошенничество, налет и кража у иностранки: ОАЭ выдали Казахстану троих разыскиваемых

Троих казахстанцев, объявленных в международный розыск, вернули из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства за 5 октября 2026 года, один из них в 2019-2020 годах вместе с сообщником под предлогом содействия в получении земельного участка для строительства международного центра в Астане обманом завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 368 тысяч долларов.

Другой фигурант разыскивался по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и хулиганстве. По данным следствия, в 2021 году в Алматы он в составе группы напал на потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью, после чего открыто похитил личное имущество на сумму свыше 100 тысяч тенге.

Третий фигурант подозревается в краже 24 200 долларов у гражданки Китая. По данным следствия, преступление произошло летом 2026 года в Астане, а сумма похищенного относится к особо крупному размеру.

"После совершения преступлений фигуранты скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Позже их установили на территории ОАЭ. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана все трое были экстрадированы на родину.

В настоящее время подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Досудебные расследования по их делам возобновлены.

14 сентября 2026 года мы рассказывали, что гражданку Казахстана, подозреваемую в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии.

