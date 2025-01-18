Метели, гололед и снег: какую погоду принесет северный циклон в Казахстан 19 января

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 19 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье северный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории страны обильные снега и дожди.

"В северо-западных, северных, центральных и восточных регионах 19 января ожидается снег. По республике в целом прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы и гололед", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

В Шымкенте ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С и днем +5+7°С.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали подробности о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 19 и 20 января 2025 года.