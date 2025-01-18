#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
530.12
546.08
5.17
Общество

Метели, гололед и снег: какую погоду принесет северный циклон в Казахстан 19 января

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 17:41 Фото: pexels
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 19 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье северный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории страны обильные снега и дожди.

"В северо-западных, северных, центральных и восточных регионах 19 января ожидается снег. По республике в целом прогнозируются усиление ветра с метелью, туманы и гололед", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

В Шымкенте ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег), туман. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С и днем +5+7°С.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали подробности о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 19 и 20 января 2025 года.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Водные игры выдр Тимона и Пумбы показали в зоопарке Алматы
Общество
16:47, Сегодня
Водные игры выдр Тимона и Пумбы показали в зоопарке Алматы
Упростить прохождение пограничного контроля планируют в аэропортах Казахстана
Общество
16:34, Сегодня
Упростить прохождение пограничного контроля планируют в аэропортах Казахстана
Вопросы посмертного донорства и вакцинации обсудили министр здравоохранения и Верховный муфтий Казахстана
Общество
15:01, Сегодня
Вопросы посмертного донорства и вакцинации обсудили министр здравоохранения и Верховный муфтий Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: