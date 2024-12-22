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Общество

Многодетная мать обвинила школу-интернат в жестоком обращении с детьми в Атырау

Школьники, ученики, школа, дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, агрессивное поведение, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 02:20 Фото: pexels
Многодетная мать, обладательница медали "Алтын алка" Нургуль Лампусинова на странице Facebook опубликовала видео о том, что ее сына-десятиклассника неправомерно исключили из школы. Она утверждает, что учителя школы "Сармат" жестоко обращаются с детьми, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, инцидент произошел 4 декабря в школе-интернате.

"Воспитатель заявил, что якобы нашел у моего сына насвай, и за нарушение дисциплины угрожал ему ножом, применял электрошокер. Но о том, что мой сын употреблял насвай никаких доказательств нет. Школа не предоставила ни видеозапись, ни фото, ни свидетелей. За это его исключили со школы, и теперь мой ребенок в стрессе сидит дома", – заявляет родительница.

Она утверждает, что сама повела сына в лабораторию, чтобы сдать анализы на наличие химического вещества в организме. Однако анализы показали, что в крови никаких химических веществ обнаружено не было. Нургуль Лампусинова рассказала, что с результатами анализов она пришла к директору, но руководство школы не приняло это во внимание, и исключило сына из школы.

В связи с этим, женщина написала заявление в полицию, областное управление образования, чтобы компетентные органы разобрались с данным инцидентом. Однако сих пор никаких результатов по расследованию этого дела нет, говорит женщина.

Чтобы разъяснить ситуацию корреспонденты "МГ" связались с директором специализированной школы-лицей "Сармат" Нурланом Елеуовым, который подтвердил, что по данному случаю сейчас идет разбирательство.

Что касается результатов анализа на употребление насвая, то директор заявил, что, во-первых, анализы были сделаны не в тот же день, а через 3-4 дня. Во-вторых, они должны быть произведены в наркодиспансере, а не в частной лаборатории.

Оказалось, что на данный момент заявление в полицию написал еще один родитель, ученика, которого исключили четыре дня спустя после первого случая.

"Второй ученик был исключен за то, что занимался буллингом, он систематически обижал ученика 7 класса. Это произошло через четыре дня после инцидента с первым учеником. По этому случаю у нас тоже было разбирательство внутри школы, и родители этих ребят решили скооперироваться. На данный момент идет расследования по двум этим случаям", – сообщил директор школы.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по первому факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", проводится следствие. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.

Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал инцидент, который произошел с учителем во время оформления новогодней елки в Семее.

Аксинья Титова
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