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Общество

Когда появится интернет в казахстанских поездах

Железнодорожный вокзал, поезд, пассажиры, железная дорога, рельсы, ЖД, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин 23 декабря 2024 года в ходе правительственного часа в Мажилисе рассказал, что в начале 2025 года в пилотном режиме появится интернет в казахстанских поездах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как он заявил, в прошлом году был проведен анализ по "белым пятнам" вдоль республиканских дорог.

"На основании анализа мы определили 243 точки, где необходимо дополнительно установить антенно-мачтовые сооружения. Сейчас акиматы разрабатывают проектно-сметную документацию. Порядка 80 уже реализовано. В 2025 году "белые пятна" по дорогам республиканского значения будут устранены. Также начат анализ дорог местного уровня, результаты которого будут учтены и внесены в план", – дополнил Коняшкин.

С его слов, также проводился анализ различных технологий, чтобы выбрать оптимальный вариант интернета в железнодорожных поездах.

"Самым оптимальным вариантом является интернет через низкоорбитальные спутники. В настоящее время ведутся переговоры с компанией OneWeb. В январе планируем совместно с КТЖ запустить пилотный проект. По его результатам будет приниматься решение, насколько нас устраивает то качество и тарифы, которые будут предоставляться. И соответственно, будет приниматься решение уже о дальнейшем масштабировании", – заверил Ростислав Коняшкин.

Ранее стало известно, что в метро Алматы на нескольких станциях появились сотовая связь и интернет.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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