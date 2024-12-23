Туристов и отдыхающих просят не выходить на склоны гор в Алматинской области
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Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области выступил с важным заявлением. Специалисты предупреждают о лавинной опасности в горах региона в период с 23 по 26 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим граждан, туристов и отдыхающих просят не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин.
Также в ведомстве утончили, что на территории области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
"В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега. Не забывайте соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности".Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Ранее стало известно, что с 27 ноября 2024 года до 31 марта 2025 года в области закрывают дороги на озеро Иссык и обсерваторию Ассы.
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