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Общество

Туристов и отдыхающих просят не выходить на склоны гор в Алматинской области

Туристов и отдыхающих просят не выходить на склоны гор в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 09:15 Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области выступил с важным заявлением. Специалисты предупреждают о лавинной опасности в горах региона в период с 23 по 26 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим граждан, туристов и отдыхающих просят не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин.

Также в ведомстве утончили, что на территории области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

"В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега. Не забывайте соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ранее стало известно, что с 27 ноября 2024 года до 31 марта 2025 года в области закрывают дороги на озеро Иссык и обсерваторию Ассы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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