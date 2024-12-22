Метель, гололед и туман: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 13 областях Казахстана на 23 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Улытауской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. В Караганде ожидается низовая метель.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается туман.

В Астане временами ожидается низовая метель.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юге, западе области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидается низовая метель.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на понедельник, 23 декабря. Подробнее можно узнать здесь.

