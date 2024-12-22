Метель, гололед и туман: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение
В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на востоке Улытауской области ожидается туман.
Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман. В Караганде ожидается низовая метель.
Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
Днем на юго-западе Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.
На востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.
В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается туман.
В Астане временами ожидается низовая метель.
Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
На севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман.
В Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юге, западе области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидается низовая метель.
На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на понедельник, 23 декабря. Подробнее можно узнать здесь.