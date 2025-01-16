Арт-скульптура памяти собаки Пшона может остаться без внимания

Житель Атырауской области Азамат Кенжегалиев обеспокоен тем, что железная арт-скульптура собаки по кличке Пшон, прославившейся во время паводков, останется без внимания, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Кенжегалиев – житель Индерского района Атырауской области известен как мастер, создающий различные произведения из металла. Одной из его уникальных работ является арт-скульптура собаки по кличке Пшон, которая прославилась во время паводков и была убита в декабре 2024 года. Над металлической скульптурой мастер начал работать через несколько дней после новостей о гибели пса. Чтобы увековечить преданность собаки, Азамат Кенжегалиев использовал сердцевидные металлические детали и создал скульптуру за месяц.

"Когда я сообщил знакомым в акимате города Атырау, что арт-скульптура готова и ее можно установить на городской набережной, то они восприняли мои слова как странность, что, мол, устанавливать памятник собаке неуместно. Но я хочу объяснить, что это не памятник, а памятное произведение искусства, арт-скульптура. Я – скульптор, хотел свою работу показать народу. Суть образа арт-скульптуры Пшона в моем понимании – запечатлеть нашу симпатию к этому животному. А сердечки на нем – это лайки всех пользователей. Сзади него я сделал миниатюрную дамбу, это олицетворяет то, что Пшон участвовал в процессе, как волонтер, с начала и до конца паводков. Я ничего не прошу за свою работу, хочу просто увековечить имя необычного пса", – говорит Азамат.

Между тем в пресс-службе акима города Атырау сообщили, что к ним Азамат Кенжегалиев официально не обращался. Однако в пресс-службе областного акимата сообщили, что арт-скульптура будет передана в Махамбетский район Атырауской области, где, собственно, и жил пес.

"Азамат Кенжегалиев, волонтер, автор различных инициатив в Индерском районе, мастер по созданию малых архитектурных форм, принимал активное участие в противопаводковых работах. В прошлом году от имени волонтеров мастер изготовил малую архитектурную форму после инцидента с собакой по кличке Пшон, ее планируется установить в Махамбетском районе", – отметил пресс-секретарь акима области Руслан Джумагазиев.

Ранее Zakon.kz писал о том, как неравнодушный казахстанец создает памятник убитому псу Пшону.