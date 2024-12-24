Министр цифрового развития рассказал, что сталкивался с мошенниками

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 24 декабря 2024 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, что мошенники использовали его имя, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что не сталкивался со случаями взлома своего аккаунта. В большинстве случае мошенники использовали фото, имя и фамилию министра.

"Они просто в аккаунте пишут мое имя и регистрируют на абсолютно новый незнакомый номер. И ставят фотографию либо мою либо ту, которая на моем аватаре, и создают некое первое впечатление якобы это мой номер. Но это не взлом", – сказал Жаслан Мадиев.

Он подчеркнул, что часто такие мошеннические схемы связаны с попытками оформления кредитов и просьбами одолжить денег в долг.

"Мы с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, со всеми мобильными операторами сформировали рабочую группу и разработали новые регуляторные нормы, законодательные изменения, в том числе запуск нового колл-центра по таким кейсам и интеграцию антифрод-центров мобильных операторов с антифрод-центром Нацбанка", – рассказал министр о принятых мерах.

По словам Жаслана Мадиева, когда поступают сообщения от мошенников, нужно позвонить на 116. Там определят мобильного оператора и зарегистрируют инцидент. После этого подключаются службы, чтобы проанализировать кейс и заблокировать тот или иной номер.

Как мошенники могут использовать спам-звонки для обмана граждан, можно почитать здесь.