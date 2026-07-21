На возвращенные активы в области Абай построили Дворец школьников и новый соццентр

В области Абай продолжается реализация социально значимых проектов, финансируемых за счет средств, возвращенных государству. Всего в регионе реализуются 26 проектов общей стоимостью свыше 50 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, одним из ключевых объектов стал новый корпус Центра оказания специальных социальных услуг, построенный в Семее. Стоимость проекта составила 2,6 млрд тенге.

Ввод объекта в эксплуатацию позволил ликвидировать дефицит мест для лиц с психоневрологическими заболеваниями и значительно сократить очередь на получение специальных социальных услуг.

Кроме того, в Аягозском районе завершено строительство пристройки для размещения аппарата магнитно-резонансной томографии стоимостью 250 млн тенге. Новый диагностический комплекс обеспечивает доступ к высокотехнологичной медицинской помощи жителям сразу нескольких районов области.

Также в областном центре построен современный Дворец школьников стоимостью 7,6 млрд тенге, рассчитанный на 1 500 мест. Детям созданы условия для занятий спортом, плаванием, робототехникой, авиамоделированием, IT-технологиями и другими направлениями дополнительного образования.

В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения безопасных подъездных путей и пешеходной инфраструктуры к Дворцу школьников, поскольку объект расположен вблизи кольцевой автодороги.

Ход строительства и своевременная реализация остальных социально значимых объектов находятся на постоянном контроле прокуратуры области Абай.