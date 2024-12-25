В Казахстане выросло число трудовых мигрантов: откуда они приехали

По состоянию на 1 декабря 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 743 тыс. иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в стране было зарегистрировано 13 246 иностранных граждан.

Что касается квалификации работающих в стране иностранцев, то, по информации Министерства труда и соцзащиты населения, это:

564 – руководители и их заместители (первая категория);

2585 – руководители структурных подразделений (вторая категория);

основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4913 и 999 человек, соответственно;

на сезонные работы привлечены 1186 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3496 человек.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5390 человек, обрабатывающей промышленности – 1455 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1335 человек, административного и вспомогательного обслуживания – 1305 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1237 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4881 человек (по состоянию на 1 ноября 2024 года их было 4664 человека);

Узбекистан – 1273 человека (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1230);

Турция – 1203 человека (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1150);

Индия – 1095 человек (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1108).

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