В Казахстане выросло число трудовых мигрантов: откуда они приехали
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По состоянию на 1 декабря 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 743 тыс. иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в стране было зарегистрировано 13 246 иностранных граждан.
Что касается квалификации работающих в стране иностранцев, то, по информации Министерства труда и соцзащиты населения, это:
- 564 – руководители и их заместители (первая категория);
- 2585 – руководители структурных подразделений (вторая категория);
- основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4913 и 999 человек, соответственно;
- на сезонные работы привлечены 1186 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3496 человек.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5390 человек, обрабатывающей промышленности – 1455 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1335 человек, административного и вспомогательного обслуживания – 1305 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1237 человек.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 4881 человек (по состоянию на 1 ноября 2024 года их было 4664 человека);
- Узбекистан – 1273 человека (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1230);
- Турция – 1203 человека (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1150);
- Индия – 1095 человек (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1108).
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