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Общество

В Казахстане выросло число трудовых мигрантов: откуда они приехали

работа, Казахстан, иностранная рабочая сила, мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:01 Фото: pexels
По состоянию на 1 декабря 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 743 тыс. иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что по состоянию на 1 ноября 2024 года в стране было зарегистрировано 13 246 иностранных граждан. 

Что касается квалификации работающих в стране иностранцев, то, по информации Министерства труда и соцзащиты населения, это: 

  • 564 – руководители и их заместители (первая категория);
  • 2585 – руководители структурных подразделений (вторая категория);
  • основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4913 и 999 человек, соответственно;
  • на сезонные работы привлечены 1186 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3496 человек.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5390 человек, обрабатывающей промышленности – 1455 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1335 человек, административного и вспомогательного обслуживания – 1305 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1237 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 4881 человек (по состоянию на 1 ноября 2024 года их было 4664 человека);
  • Узбекистан – 1273 человека (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1230);
  • Турция – 1203 человека (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1150);
  • Индия – 1095 человек (по состоянию на 1 ноября 2024 года – 1108).

Ранее стало известно, сколько этнических казахов вернулось на историческую родину в 2024 году.  

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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