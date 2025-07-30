Кто и откуда: в Казахстане обновили данные по трудовым мигрантам
Так, по данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
- 562 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория),
- 2 340 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 060 и 1 167 человек, соответственно.
Также известно, что на сезонные работы привлечены 2 874 человека, а в рамках корпоративного перевода – 3 817 человек.
"На данный момент в Казахстане насчитывается 1 882 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 352 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников".Пресс-служба МТСЗН РК
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 5 160 чел.,
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2 902 чел.,
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 347 чел.,
- обрабатывающей промышленности – 1 178 чел.
Примечательно, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 5 463 чел.,
- Узбекистан – 2 477 чел.,
- Индия – 1 097 чел.,
- Турция – 1 071 чел.
В Минтруда пояснили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов.
В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.
Ранее в МТСЗН предоставили интересную статистику. Известно, что на 1 июля 2025 года 3 916 гражданам назначена специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда.