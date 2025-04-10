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Общество

Сенат одобрил в двух чтениях закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 12:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената на пленарном заседании 10 апреля 2025 года одобрили в двух чтениях закон по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Закон разработан в целях совершенствования законодательного регулирования в сфере здравоохранения, оптимизации регулирования рекламной деятельности в сфере игорного бизнеса, усиления контроля за участием в азартных играх, а также повышения прозрачности системы обязательного медицинского страхования.

"Задачами закона являются: уточнение функций государственных органов, устранение дублирующих норм в законодательстве в сфере здравоохранения; внесение изменений в регулирование игорного бизнеса и рекламной деятельности; совершенствование системы социального медицинского страхования. Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в законы Республики Казахстан "О рекламе", "Об игорном бизнесе" и "Об обязательном социальном медицинском страховании", – говорится в заключении.

В Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" внесены изменения, предусматривающие:

  • уточнение полномочий уполномоченного органа;
  • исключение устаревших норм;
  • положения о предоставлении слухопротезной помощи лицам, не имеющим инвалидность;
  • проведение скрининговых исследований на раннее выявление онкологических заболеваний в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи;
  • ежеквартальное информирование населения в масс-медиа о состоянии атмосферного воздуха;
  • право самостоятельной реализации программ резидентуры научными организациями в области здравоохранения, находящимися в ведении уполномоченного органа.
"В Закон Республики Казахстан "О рекламе" внесены изменения, касающиеся регулирования рекламы букмекерских контор и тотализаторов, ограничений на распространение рекламы игорного бизнеса, и введены нормы, запрещающие рассылку рекламы азартных игр на абонентские устройства сотовой связи. В Закон Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" введен запрет на участие в азартных играх для лиц, осужденных на ограничение свободы или условно осужденных. В Законе Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" исключены дублирующие нормы, уточнены полномочия регулирующих органов", – сообщается в документе.

Принятие закона также позволит упростить правовое регулирование в сфере здравоохранения, снизит риски негативного влияния игорного бизнеса на население, повысит эффективность государственного управления в указанных сферах.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение с Кипром.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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