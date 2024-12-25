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Общество

Громкое дело экс-акима Атырау: оглашен приговор

В суде №2 города Атырау оглашен приговор по нашумевшему уголовному делу в отношении бывшего градоначальника Кайрата Уразбаева и его бывших подчиненных, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:13 Фото: Zakon.kz/Светлана Новак
В суде №2 города Атырау 25 декабря оглашен приговор по нашумевшему уголовному делу в отношении бывшего градоначальника Кайрата Уразбаева и его подчиненных, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Уразбаев был задержан по подозрению в земельных махинациях. В последнее время он находился под домашним арестом.

25 декабря 2024 года судебное разбирательство против экс-акима города Атырау и других подсудимых по данному делу завершилось, судья Абылай Карабеков огласил приговор.

Кайрат Уразбаев признан виновным по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено три года ограничения свободы с пожизненным правом занимать должности на государственной службе, и он лишен государственной награды – ордена "Курмет". Домашний арест отменен, он будет находиться под подпиской о невыезде.

В суде №2 города Атырау оглашен приговор по нашумевшему уголовному делу в отношении бывшего градоначальника Кайрата Уразбаева и его бывших подчиненных, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 14:13

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Осужденный выразил несогласие с приговором.

"В деле нет мною подписанных документов, в деле нет сговора, нет хищения государственных средств. Негласные следственные действия, которые велись более двух лет, ничего не дали. Ничего не дало и изучение банковских карт и имущественных приобретений моих или членов моей семьи. Я удивлен, что прокурор обвинил меня в подрыве доверия населения к государственным институтам. Я 41 год честно проработал до должности акима города, и на сегодня, работая честно 45 лет, доверие населения к государственным институтам не подрывал", – сказал осужденный Кайрат Уразбаев после оглашения приговора журналистам и блогерам.

По статье Уголовного кодекса РК о служебном подлоге Кайрат Уразбаев был оправдан.

Он был задержан 9 ноября 2023 года по факту незаконного распределения земельных участков на территории города. Должность акима Атырау Кайрат Уразбаев занимал с января 2020 года по январь 2022 года. 

Фото Светлана Новак
Светлана Новак
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