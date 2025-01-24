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Общество

Ударившая депутата блогер устроила скандал после приговора

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 12:58 Фото: Zakon.kz
В суде №2 города Атырау оглашен приговор по нашумевшему уголовному делу в отношении блогера о нанесении побоев депутату областного маслихата, сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Атырауского областного суда.

Как прокомментировали в суде, ранее подсудимая на встрече с депутатом областного маслихата из хулиганских побуждений препятствовала его выходу из кабинета, в коридоре здания толкала его руками и неоднократно нанесла удары.

"Ее вина доказана показаниями свидетелей, а также заключением судебно-врачебной экспертизы и видеозаписью".Пресс-служба Атырауского областного суда

Сторона гособвинения просила назначить общественной активистке наказание в виде штрафа в размере 200 МРП. Блогер свою вину признавать отказалась и просила ее оправдать.

"Санкцией п. 5) ч. 2 ст.109-1 УК РК предусмотрено наказание штраф от 100 до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам от 100 до 200 часов, либо арест от 30 до 50 суток. Подсудимая признана виновной в предъявленном обвинении, она приговорена к штрафу в 100 МРП". Пресс-служба Атырауского областного суда

На приговор повлияло то, что у блогера есть малолетние дети, и этот факт признан смягчающим обстоятельством, а вот отягчающих моментов установлено не было.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

После его оглашения общественная активистка на пороге здания суда эмоционально заявила, что с приговором не согласна и будет добиваться справедливости в Акорде, обратится к президенту страны. После этого она и ее единомышленники пытались перекрыть дорогу – как раз напротив суда.

Однако сотрудники полиции постепенно их оттеснили.

Будут ли последствия для тех, кто пытался закрыть движение автотранспорта? В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области корреспонденту Zakon.kz пояснили, что правовую оценку должна дать прокуратура. Надзорное ведомство пока не прокомментировало происшествие.

Конфликт между общественной активисткой и депутатом областного маслихата произошел в ноябре 2024 года. В соцсетях появилось видео, как активистка толкает мужчину и срывает с него депутатский значок. Депутат областного маслихата опубликовал пост в соцсетях, в котором было написано, что некоторые атырауские блогеры в своих действиях выходят за общепринятые рамки этики и делового общения, при этом никого не называя.

Сама блогер утверждает, что все было по-другому, да и силу она не применяла. Она написала отклик на пост депутата, выразив несогласие, а тот резко на него отреагировал. А сорвала она значок по той причине, что депутат не хотел взять ответственность за свои слова.

Фото Светлана Новак
Светлана Новак
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