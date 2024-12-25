В Казахстане перед Новым годом ожидается потепление
В распространяемом сообщении метеорологов сказано, что атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона, станут причиной неустойчивого характера погоды.
К примеру, ожидается снег, а на юго-западе республики пройдут дожди.
Лишь, уточнили в пресс-службе РГП "Казгидромет", на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков.
"По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны – гололед", – уточнили синоптики.
Примечательно, что перед Новым годом на большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:
- ночью до 3 – 15 мороза,
- днем до 6 мороза – 5 тепла.
Только на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды c 25 по 27 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Тогда сообщалось, что в Алматы в эти дни температура прогреется до 4 градусов, в Шымкенте будет чуть теплее – 7°C.