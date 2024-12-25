#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.89
536.32
5.17
Общество

В Казахстане перед Новым годом ожидается потепление

Автобусная остановка, пассажиры, люди на остановке, зима , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 15:46 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по стране на 26-28 декабря 2024 года. Согласно данным специалистов, Казахстан вновь окажется под влиянием северо-западного циклона, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении метеорологов сказано, что атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона, станут причиной неустойчивого характера погоды.

К примеру, ожидается снег, а на юго-западе республики пройдут дожди.

Лишь, уточнили в пресс-службе РГП "Казгидромет", на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков.

"По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны – гололед", – уточнили синоптики.

Примечательно, что перед Новым годом на большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:

  • ночью до 3 – 15 мороза,
  • днем до 6 мороза – 5 тепла.

Только на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды c 25 по 27 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Тогда сообщалось, что в Алматы в эти дни температура прогреется до 4 градусов, в Шымкенте будет чуть теплее – 7°C.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане изменят правила работы почты
Общество
15:51, Сегодня
В Казахстане изменят правила работы почты
В Актау отменили зажжение новогодней елки
Общество
15:41, Сегодня
В Актау отменили зажжение новогодней елки
Что будет с животными после запрета контактных зоопарков, рассказали в Минэкологии
Общество
15:40, Сегодня
Что будет с животными после запрета контактных зоопарков, рассказали в Минэкологии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: