В Казахстане перед Новым годом ожидается потепление

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по стране на 26-28 декабря 2024 года. Согласно данным специалистов, Казахстан вновь окажется под влиянием северо-западного циклона, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении метеорологов сказано, что атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона, станут причиной неустойчивого характера погоды.

К примеру, ожидается снег, а на юго-западе республики пройдут дожди.

Лишь, уточнили в пресс-службе РГП "Казгидромет", на юге страны отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков.

"По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны – гололед", – уточнили синоптики.

Примечательно, что перед Новым годом на большей части Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:

ночью до 3 – 15 мороза,

днем до 6 мороза – 5 тепла.

Только на западе страны резких изменений в температурном режиме не ожидается.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды c 25 по 27 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Тогда сообщалось, что в Алматы в эти дни температура прогреется до 4 градусов, в Шымкенте будет чуть теплее – 7°C.