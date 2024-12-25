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Общество

Депутаты Мажилиса одобрили закон об особом статусе Туркестана

Виды города Туркестан, фонтан в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 15:01 Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 25 декабря 2024 года одобрили во втором чтении законопроекты по приданию особого статуса городу Туркестану. Документ направлены на рассмотрение в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Темир Кырыкбаев, сообщил что законопроекты направлен на создание правовых условий для формирования, развития и функционирования города Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра Республики Казахстан.

По его словам, законопроектом предусматривается:

  • определение основных целей, задач и принципов придания особого статуса городу Туркестану;
  • обеспечение охраны памятников истории и культуры на территории города Туркестана;
  • разграничение и наделение новыми полномочиями центральных государственных органов, а также местных представительных и исполнительных органов города Туркестана;
  • возмещение части затрат из местного бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества;
  • нормативное регулирование архитектурной, строительной и градостроительной деятельности и охрана памятников историко-культурного наследия.

Кроме того, вносятся поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

Помимо этого, во втором чтении был одобрен во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу придания особого статуса городу Туркестану".

"Целью этого законопроекта является внесение поправок в законодательные акты Республики Казахстан в части регулирования общественных отношений в области функционирования города Туркестан как духовно-культурного, исторического и туристского центра страны", – говорится в заключении.

Законопроектом предусматриваются поправки по:

  • внедрению понятия "резерват" для обеспечения сохранности, целостности и подлинности памятников археологии, которые являются наиболее уязвимыми частями историко-культурного наследия;
  • заключению уполномоченными органами районов, городов, областного значения договоров временного безвозмездного землепользования на период строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) на земельных участках;
  • приведению норм в соответствие с проектом Закона "Об особом статусе города Туркестан" через внесение изменений и дополнений в Земельный кодекс, законы Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об охpанеи использовании объектов истоpико-культуpногонаследия", "О туристской деятельности в Республике Казахстан".

Кроме того, были внесены поправки в части закрепления на законодательном уровне деятельности культурных центров Республики Казахстан за рубежом и компетенции Правительства по утверждению правил их финансирования.

Другие подробности о законопроекте можно почитать здесь.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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