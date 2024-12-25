Депутаты Мажилиса одобрили закон об особом статусе Туркестана

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана 25 декабря 2024 года одобрили во втором чтении законопроекты по приданию особого статуса городу Туркестану. Документ направлены на рассмотрение в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Темир Кырыкбаев, сообщил что законопроекты направлен на создание правовых условий для формирования, развития и функционирования города Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра Республики Казахстан.

По его словам, законопроектом предусматривается:

определение основных целей, задач и принципов придания особого статуса городу Туркестану;

обеспечение охраны памятников истории и культуры на территории города Туркестана;

разграничение и наделение новыми полномочиями центральных государственных органов, а также местных представительных и исполнительных органов города Туркестана;

возмещение части затрат из местного бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества;

нормативное регулирование архитектурной, строительной и градостроительной деятельности и охрана памятников историко-культурного наследия.

Кроме того, вносятся поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

Помимо этого, во втором чтении был одобрен во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу придания особого статуса городу Туркестану".

"Целью этого законопроекта является внесение поправок в законодательные акты Республики Казахстан в части регулирования общественных отношений в области функционирования города Туркестан как духовно-культурного, исторического и туристского центра страны", – говорится в заключении.

Законопроектом предусматриваются поправки по:

внедрению понятия "резерват" для обеспечения сохранности, целостности и подлинности памятников археологии, которые являются наиболее уязвимыми частями историко-культурного наследия;

заключению уполномоченными органами районов, городов, областного значения договоров временного безвозмездного землепользования на период строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник) на земельных участках;

приведению норм в соответствие с проектом Закона "Об особом статусе города Туркестан" через внесение изменений и дополнений в Земельный кодекс, законы Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об охpанеи использовании объектов истоpико-культуpногонаследия", "О туристской деятельности в Республике Казахстан".

Кроме того, были внесены поправки в части закрепления на законодательном уровне деятельности культурных центров Республики Казахстан за рубежом и компетенции Правительства по утверждению правил их финансирования.

Другие подробности о законопроекте можно почитать здесь.