Метель и туман: погода на 26-28 декабря в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: unsplash

В пресс-службе РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на ближайшие три дня – с 26 по 28 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -5-7°.

27 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -5-7°.

28 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -3-5°. Алматы 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -8-10°, днем 0+2°.

27 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +2+4°.

28 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0+2°. Шымкент 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +4+6°.

27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +3+5°.

28 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +3+5°. Ранее сообщалось, что в Казахстане перед Новым годом ожидается потепление. Согласно данным специалистов, страна вновь окажется под влиянием северо-западного циклона

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