#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Общество

Метель и туман: погода на 26-28 декабря в Астане, Алматы и Шымкенте

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, туман в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 17:26 Фото: unsplash
В пресс-службе РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на ближайшие три дня – с 26 по 28 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15°, днем -5-7°.
  • 27 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -5-7°.
  • 28 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -3-5°.

Алматы

  • 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -8-10°, днем 0+2°.
  • 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +2+4°.
  • 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0+2°.

Шымкент

  • 26 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +4+6°.
  • 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +3+5°.
  • 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +3+5°.

Ранее сообщалось, что в Казахстане перед Новым годом ожидается потепление. Согласно данным специалистов, страна вновь окажется под влиянием северо-западного циклона

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Дело о секс-рабстве: еще одну кызылординку осудили на четыре года
Общество
18:49, Сегодня
Дело о секс-рабстве: еще одну кызылординку осудили на четыре года
Уникальный запуск: с Байконура взлетела юбилейная ракета
Общество
18:07, Сегодня
Уникальный запуск: с Байконура взлетела юбилейная ракета
Антикор завершил расследование о хищении 585 млн тенге при покупке спортинвентаря
Общество
17:32, Сегодня
Антикор завершил расследование о хищении 585 млн тенге при покупке спортинвентаря
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: