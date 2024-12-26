Кызылординец получил 8 лет лишения свободы по делу о секс-рабстве несовершеннолетней
Подсудимый, зная о том, что девушка несовершеннолетняя, накачивал ее наркотиками и психотропными веществами.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Вина полностью доказана по всем фактам", – сказала руководитель администратора городского суда Кызылорды Мадина Жусупбекова.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией, длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.
4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.
19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов.
11 ноября 2024 года был вынесен первый приговор по этому делу.
13 декабря вынесли второй приговор по этому делу.
24 декабря вынесли третий приговор – еще одну фигурантку по этому делу осудили на четыре года и шесть месяцев.