Кызылординец получил 8 лет лишения свободы по делу о секс-рабстве несовершеннолетней

26 декабря 2024 года в городском суде №2 Кызылорды прошло еще одно закрытое судебное заседание по делу о секс-рабстве несовершеннолетней. Подсудимого обвинили по ч. 3 ст. 299 УК РК "Склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ" и осудили на восемь лет, передает Zakon.kz.

Подсудимый, зная о том, что девушка несовершеннолетняя, накачивал ее наркотиками и психотропными веществами.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Вина полностью доказана по всем фактам", – сказала руководитель администратора городского суда Кызылорды Мадина Жусупбекова.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией, длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов.

11 ноября 2024 года был вынесен первый приговор по этому делу.

13 декабря вынесли второй приговор по этому делу.

24 декабря вынесли третий приговор – еще одну фигурантку по этому делу осудили на четыре года и шесть месяцев.