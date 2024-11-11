В Кызылорде вынесли первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство

В суде №2 города Кызылорды прошло закрытое судебное заседание по уголовному делу о вовлечении школьницы в секс-рабство. В данном случае молодого человека осудили за вымогательство, сообщает Zakon.kz.

Как установлено, подсудимый под угрозой распространения порочащих сведений потребовал от несовершеннолетней потерпевшей 700 тыс. тенге, а также забрал из ее сумки 35 тыс. тенге.

В суде заявили, что вина подсудимого подтверждена заключением психолого-психиатрической экспертизы, осмотром места преступления, протоколами очных ставок, стабильными обстоятельствами потерпевшей.

"Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство". Санкция указанной статьи УК предусматривает последствия от трех до семи лет лишения свободы", – заявили в суде.

Смягчающими обстоятельствами стало отсутствие судимости и молодой возраст (21 год) парня.

В результате его осудили на четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу этого резонансного преступления, отметив, что оно начинает обрастать ложными фактами.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования.

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов.