Дело о секс-рабстве школьницы в Кызылорде: еще одного фигуранта осудили почти на 7 лет

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области прошло еще одно судебное заседание по делу о секс-рабстве несовершеннолетней. Подсудимого обвинили в вовлечении ее в занятие проституцией и хищении чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, подсудимый, зная о том, что девушка несовершеннолетняя, шантажировал ее и несколько раз принуждал к занятию проституцией.

"На скамье подсудимых оказался обвиняемый по двум статьям УК РК – п. 2) ч. 3 ст. 134 УК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера" и п. 4) ч.3 ст. 190 УК "Мошенничество". По совокупности уголовных правонарушений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Жертва боялась, поэтому была вынуждена исполнять все, что он требовал от нее. Также он был мошенником, обещал своим знакомым трудоустроить в акиматы, одновременно нескольким покупателям продавал одни и те же земельные участки. За все эти преступления он ответит перед законом РК. Его вина полностью доказана по всем фактам", – рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель администратора ювенального суда Кызылорды Даурен Тайров.

У подсудимого есть малолетние дети, ранее у него не было проблем с законом. Поэтому по совокупности двух преступлений его приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как рассказал Тайров, в производстве судов области есть еще два дела по ст. 309 ч. 2 УК ("Сводничество") и одно дело по ст. 299 ч. 3 УК ("Склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ") по делу о секс-рабстве несовершеннолетней.

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией. Они длительное время издевались над ней, накачивали наркотиками.

4 сентября в Кызылординской области был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования на фоне этого скандала.

19 сентября заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую одноклассники вовлекли в секс-рабство, установлено 13 фигурантов. 11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.