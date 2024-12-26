Алиментщики зарабатывают на жизнь в колониях Северо-Казахстанской области

В пенитенциарных учреждениях Северо-Казахстанской области сейчас отбывают наказание 39 должников по алиментам, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, отбывая наказание в учреждении № 50, осужденная К., являющаяся должником по алиментам с задолженностью более 1 млн тенге на содержание дочери нашла работу.

Ее трудоустроили в ИП "Щеголев". Всего во время проверки трудоустроили 11 должников по алиментам, с общей суммой задолженности 22, 4 млн тенге.

В учреждении №48 учреждении трудоустроены 6 осужденных, с суммой задолженности 18,8 млн тенге, в учреждении №51 учреждении трудоустроены 3 должника с долгом 2,5 млн тенге, в учреждении №50 – 2 должника с долгом 2,1 млн тенге.

Сейчас все должники по алиментам нашли работу и их дальнейшая занятость находится на контроле прокуратуры области.

Ранее стало известно, что безработный алиментщик из ВКО тоже получил работу в колонии.