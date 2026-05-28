В Северо-Казахстанской области назначили нового прокурора

Старший советник юстиции Ержан Дюсекенов назначен на должность прокурора Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Генеральной прокуратуры сегодня, 28 мая 2026 года.

Известно, что Дюсекенов начал свой трудовой путь с помощника прокурора Экибастуза.

В разные годы занимал должности заместителя прокурора города Экибастуза, старшего помощника прокурора Павлодарской области, начальника Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Павлодарской области.

С сентября 2023 года работал в должности первого заместителя прокурора Павлодарской области.

За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін". Почетный работник прокуратуры.

21 мая 2026 года был назначен новый заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана. Им стал Адиль Кусманов.

