Сколько выживших в крушении самолета в Актау доставлены в Россию и Азербайджан

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов 26 декабря на пресс-конференции РСК рассказал, сколько пациентов, переживших крушение самолета, доставили в их страны, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам Тимура Муратова, утром 26 декабря девять граждан РФ бортом санавиации эвакуированы в Москву на дальнейшее лечение.

"Также сегодня к вечеру граждане Азербайджана, 14 пациентов, эвакуированы в свою страну. В данный момент у нас находятся на лечении шесть пациентов – три гражданина Азербайджана и три гражданина Кыргызстана. Четверо находятся в реанимационном отделении, состояние одной пациентки остается крайне тяжелым и нестабильным", – сказал он.

И добавил, что лечение продолжается.

Ранее управление здравоохранения Мангистауской области поделилось новой информацией о состоянии пострадавших.

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.