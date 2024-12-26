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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Сколько выживших в крушении самолета в Актау доставлены в Россию и Азербайджан

Медицина , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 19:51 Фото: primeminister.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов 26 декабря на пресс-конференции РСК рассказал, сколько пациентов, переживших крушение самолета, доставили в их страны, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам Тимура Муратова, утром 26 декабря девять граждан РФ бортом санавиации эвакуированы в Москву на дальнейшее лечение.

"Также сегодня к вечеру граждане Азербайджана, 14 пациентов, эвакуированы в свою страну. В данный момент у нас находятся на лечении шесть пациентов – три гражданина Азербайджана и три гражданина Кыргызстана. Четверо находятся в реанимационном отделении, состояние одной пациентки остается крайне тяжелым и нестабильным", – сказал он.

И добавил, что лечение продолжается.

Ранее управление здравоохранения Мангистауской области поделилось новой информацией о состоянии пострадавших.

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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