Тела 24 погибших при крушении самолета в Актау планируют доставить в Баку в субботу

28 декабря в Баку будут доставлены тела 24 человек, погибших при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет информагентство Trend.

"В Баку 28 декабря будут доставлены тела 24 погибших, в том числе останки 3 членов экипажа и 21 пассажира", – говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерации и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов.

Во время телефонного разговора с Алиевым Путин принес извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.